Уже более пятидесяти тысяч тонн овощей собрали с открытого грунта в Подмосковье

В Подмосковье собрали овощи с площади в 2,3 тысячи гектаров, что составляет 30% от общего плана. Валовый сбор составил 52,5 тысяч тонн, это на 16 тысяч тонн больше, в сравнении с показателями прошлого года. Об этом заявили в региональном Минсельхозе.

Отмечается, что средняя урожайность составила 220 центнеров на гектар, что также превышает показатели прошлого года на 37 центнеров. Также с площади две тысячи гектаров собран картофель. Валовый сбор составил 68,6 тысяч тонн, это на 57 тысяч тонн больше в сравнении с показателями прошлого года. При этом средняя урожайность картофеля в регионе — 342 центнера на гектар.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что инвестиции в основной капитал Подмосковья составили свыше 556,3 миллиарда рублей за полгода.