Уже почти 700 гектаров земли получили в аренду фермеры Подмосковья с начала этого года

В Подмосковье с начала года 16 КФХ и фермеров, участвующих в программе государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, получили земельные участки сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Напоминаем, что в регионе в рамках госпрограммы фермерским хозяйствам земля предоставляется в аренду без проведения торгов на период до 5 лет, благодаря чему сельхозпроизводители имеют возможность увеличить объемы производства. Данная поддержка фермерских хозяйств и фермеров направлена как на развитии агропромышленного комплекса региона, так и на вовлечение земли в оборот.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что экспорт подмосковной сельхозпродукции в этом году должен превысить 2 млрд долларов.