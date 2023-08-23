Уже почти двадцать подмосковных ИТ-компаний прошли бесплатную акселерационную программу

В федеральной программе акселерации «Спринт» могут принять технологические компании Подмосковья, которые создают новые ИТ-решения. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, ИТ и связи Подмосковья.

Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что в настоящий момент идет прием заявок на 9-й конкурсный отбор, он завершится 26 сентября. Напоминаем, что принять участие в конкурсном отборе могут российские юридические лица. Подача заявок открыта на официальном сайте акселератора.

Данная образовательная программа рассчитана на двенадцать недель и включает в себя образовательный модуль, тематические встречи с экспертами, трекинг, презентацию проекта. Выпускники смогут доработать продукт, расширить бизнес, найти новых клиентов и увеличить выручку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что правительство региона старается делать удобные сервисы для бизнеса.