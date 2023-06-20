«Уже подняли цены»: стало известно, какие развлечения особенно подорожают этим летом

Сейчас в России наблюдается еженедельный рост стоимости топлива, что обязательно повлечет за собой удорожание других товаров и услуг, рассказала сертифицированный финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова.

Перемены, по ее словам, помимо прочих ожидаются и в сегменте развлечений.

Сейчас в России наблюдается еженедельный рост стоимости топлива, что обязательно повлечет за собой удорожание других товаров и услуг, рассказала сертифицированный финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова.

К факторам, влияющим на рост цен, можно отнести и трудности с логистикой.

«Рестораны уже подняли цены на 10%, растет стоимость и летнего отдыха. Это все логично и предсказуемо», – отметила Волкова.

Ранее мы сообщали о том, что стоимость авиаперелетов эконом-классом в России достигла максимальных значений.