«Уже подняли цены»: стало известно, какие развлечения особенно подорожают этим летом
Инвестор Волкова объяснила, почему доставка и аттракционы станут дороже
Сейчас в России наблюдается еженедельный рост стоимости топлива, что обязательно повлечет за собой удорожание других товаров и услуг, рассказала сертифицированный финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова.
Перемены, по ее словам, помимо прочих ожидаются и в сегменте развлечений.
Сейчас в России наблюдается еженедельный рост стоимости топлива, что обязательно повлечет за собой удорожание других товаров и услуг, рассказала сертифицированный финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова.
К факторам, влияющим на рост цен, можно отнести и трудности с логистикой.
«Рестораны уже подняли цены на 10%, растет стоимость и летнего отдыха. Это все логично и предсказуемо», – отметила Волкова.
Ранее мы сообщали о том, что стоимость авиаперелетов эконом-классом в России достигла максимальных значений.