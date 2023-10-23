Свыше 2,5 тысячи человек оформили ИТ-ипотеку в Подмосковье с начала года

Более 2,5 тысячи льготных кредитов выдано сотрудникам ИТ-компаний в Подмосковье с начала года, сообщила пресс-служба областного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

Как отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, Подмосковье вошло в тройку российских регионов по числу выданных ипотек ИТ-специалистам.

Воспользоваться данной льготой могут сотрудники аккредитованных высокотехнологичных компаний. Для этого необходимо иметь российское гражданство. Кроме того, у специалистов от тридцати шести до пятидесяти лет ежемесячный доход до вычета НДФЛ, если компания зарегистрирована в Москве, должен составлять не менее 150 тысяч рублей, в городах-миллионниках — не менее 120 тысяч рублей, для всех остальных — не менее 70 тысяч рублей.

После оформления льготной ипотеки нужно проработать в компании минимум пять лет. При увольнении льготная ставка сохраняется в течение полугода. За это время специалисту нужно устроиться в другую аккредитованную IT-организацию.

Подать заявку на ИТ-ипотеку можно до конца следующего года. Условия программы доступны по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что налоги, рабочие места и технологии очень важны для дальнейшего развития Московской области.