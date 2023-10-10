«Уже продает доли»: названы зарубежные компании, которые пытаются уйти из РФ

После событий февраля 2022 года многие зарубежные компании заявили об уходе с российского рынка.

Некоторые из них уже продали свои активы российскому менеджменту, другие провели ребрендинг, а третьи продолжают работать по серым схемам, продавая товары через маркетплейсы и интернет-магазины.

Как рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев, большая часть ушедших иностранных компаний наоборот хотят вернуться, но вот AutoCAD, Maya и 3ds Max окончательно ушли.

Однако есть такие, которые с тех самых пор не могут до конца завершить свои дела в нашей стране, но вскоре и они пополнят ряд «ушедших».

«Ожидается, что американская компания Syvamo, производящая бумагу SvetoCopy, тоже вскоре покинет РФ. Она практически завершила продажу актива — крупнейшего завода в Светлогорске. Также американская Hines уже продает доли в Outlet Village. Фонд Morgan Stanley также избавляется от активов. Компания Veon из Нидерландов завершила продажу части «Вымпелкома», — отметил Тимофеев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее выяснилось, какие бренды могут вернуться на российский рынок.