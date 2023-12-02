Минздрав: в России пенсионеры к 2025 году будут составлять более четверти населения страны

В ходе конференции на конгрессе «Национальное здравоохранение» Камкин посетовал, что уже к 2025 году число пожилых в России будет составлять более четверти населения РФ.

«С увеличением ожидаемой продолжительности жизни у нас увеличивается доля пожилого населения. Именно эта категория в будущем будет являться участниками системы долговременного ухода. И уже по прогнозным данным экспертов к 2025 году численность пожилого населения, то есть старше трудоспособного возраста, у нас в стране больше четверти населения будет составлять», - сказал Камкин, его цитирует РИА Новости.

Напомним, пенсия за январь 2024 года может прийти некоторым пожилым россиянам уже в декабре уходящего года. Таким образом, они смогут получить в последнем месяце года сразу две выплаты от государства. Об этом напомнила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.