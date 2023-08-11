Уже семь помещений реализовали в Подмосковье с помощью нового сервиса

На прошлой неделе в Подмосковье запустили новый сервис «Открой бизнес на 1-2 этажах МКД» на инвестпортале региона. Об этом напомнили в региональном Мининвесте.

Отмечается, что с момента запуска сервиса им воспользовались уже около сорока предпринимателей, а первые семь помещений от компании «Самолет» уже были приобретены бизнесом Подмосковья. На сегодняшний день предпринимателям региона доступно более ста пятидесяти коммерческих объектов у двух крупных застройщиков.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что около сорока процентов обращений бизнеса касаются предоставления земельного участка.