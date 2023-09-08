Уже свыше 16 тысяч тонн масличных культур собрали в Подмосковье
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В Подмосковье масличные культуры убрали уже на площади почти шесть тысяч гектаров — собрано шестнадцать тысяч тонн, сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба областного Минсельхозпрода.
«Средняя урожайность составила 27,3 центнера на гектар. В прошлом году этот показатель составил 25 центнеров на гектар», — уточнил он.
Так, валовый сбор озимого рапса составил свыше девяти тысяч тонн. Средняя урожайность — 36,4 центнера на гектар. Валовый сбор ярового рапса составил около семи тысяч тонн.
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