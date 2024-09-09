Уже в начале октября в Дубне пройдет Международный форум особых экономических зон
Фото: [Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области]
На территории особой экономической зоны «Дубна» состоится второй Международный Форум ОЭЗ. Ожидается, что участие примут около 400 гостей из более чем 25 стран. Об этом заявили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Форум этого года — второй по счету. Форум является местом для диалога между властью и бизнесом, а также обмена международным опытом по организации работы зон со специальными экономическими статусами и инфраструктурных объектов», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Деловая программа включает пленарное заседание «Развитие и перспективы ОЭЗ в современной экономике» с участием представителей Правительства РФ, Министерства экономического развития РФ, других федеральных органов власти, Правительства Московской области и иностранных государств.
Также пройдет ряд панельных дискуссий и сессий, круглые столы, международный конгресс свободных экономических зон, защита проектов участников первой в стране образовательной программы «Лидеры развития территорий: создание и развитие ОЭЗ» и другие деловые мероприятия.
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