Уже в начале октября в Дубне пройдет Международный форум особых экономических зон

«Форум этого года — второй по счету. Форум является местом для диалога между властью и бизнесом, а также обмена международным опытом по организации работы зон со специальными экономическими статусами и инфраструктурных объектов», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.