В 2024 году чистый убыток Ozon увеличился на 39% и вырос до 59,4 млрд руб.

Согласно отчету, в 2024 году Ozon зафиксировал чистый убыток по МСФО в размере 59,4 млрд руб., что на 39% больше, чем в предыдущем году. Однако скорректированный показатель EBITDA продемонстрировал значительный рост, увеличившись более чем в шесть раз и достигнув 40,1 млрд руб., передает РИА Новости.

Компания прогнозирует, что в 2025 году ее оборот вырастет на 30-40% по сравнению с предыдущим годом, при этом скорректированная EBITDA ожидается в диапазоне 70-90 млрд руб.

В годовом выражении рост EBITDA составил 526%. Чистый убыток увеличился с 42,665 млрд руб. в 2023 году до 59,442 млрд руб. в 2024 году.

Оборот компании (GMV), включая доходы от услуг, за 2024 год вырос на 64% и достиг 2,875 трлн руб. Выручка группы увеличилась на 45%, составив 615,7 млрд руб. Рост выручки был обусловлен значительным увеличением доходов от услуг и процентных доходов. Валовая прибыль по итогам года выросла более чем в два раза и составила 99,9 млрд руб.

Ранее сообщалось, что ФАС намерена урегулировать в России количество ПВЗ Ozon и Wildberries.