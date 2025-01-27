В 2025 году предложение съемного жилья в России выросло в два раза

В 2024 году предложение сдаваемого в аренду жилья в России выросло почти на 86%, до 81,6 тыс. По итогам четвертого квартала число предложений выросло сразу на 45%. Об этом со ссылкой на госкомпанию «Дом.РФ» сообщает РИА Новости.

Эксперты связывают данную ситуацию с ростом ипотечных ставок. Так как многим россиянам ипотека сейчас недоступна, поэтому они вынуждены снимать жилье.

Собственники жилья из-за того, что продать недвижимость стало сложнее, сдают квартиры в аренду.

По итогам года средняя цена аренды квартиры в Москве достигла 101 тыс. руб. в месяц (+11%). В Санкт-Петербурге она составила 51 тыс. руб. (+16%), в городах-миллионниках — 38 тыс. руб. (+9%).

Ранее сообщалось о том, что еще почти 300 молодых семей в Подмосковье получили сертификаты на приобретение жилья.