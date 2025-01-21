Еще почти 300 молодых семей в Подмосковье получили сертификаты на приобретение жилья

С начала 2025 года сертификаты на приобретение жилья в рамках программы «Молодая семья» получили 246 семей из 45 округов Подмосковья. Об этом сообщает Московская областная Дума.

«Многие молодые семьи к началу своего жизненного пути не имеют возможности обзавестись собственным жильем. Данная программа — помощник в решении этого вопроса. Выплаты семьи могут направить на покупку жилья или погашение ипотеки», — рассказал председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев.

По его словам, на реализацию этой программы в регионе направили более 865 млн рублей. Ее участниками могут стать родители младше 35 лет, которые признаны нуждающимися в жилищных помещениях и имеют доходы, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья. Узнать другие подробности и воспользоваться услугой можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.