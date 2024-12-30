В 2025 году средний размер пенсии россиян составит 24 тыс. рублей

В 2025 году средний размер пенсии по старости составит около 24 тысяч рублей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин (партия «Единая Россия»).

Также с 1 января на 7,3% вырастут и страховые пенсии.

Повышенные пенсионные выплаты будут получать как работающие, так и неработающие пенсионеры.

Средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году будет составлять 24059,12 рублей.

Ранее сообщалось о том, что реальные заработные платы россиян по итогам октября выросли на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 86 582 рубля.