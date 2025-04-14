В американской прессе подсчитали, во сколько обойдется покупка Гренландии у Дании

Покупка Америкой у Дании Гренландии может ей обойтись в $2,2 млрд только в качестве первого взноса с ежегодными последующими выплатами. Так считают в газете Newsweek.

Представители издания попытались спрогнозировать цену, которую Соединенным Штатам придется выложить при покупке у Дании Гренландии. Они напомнили, что еще в 1946 году президент США Трумэн говорил о готовности выложить $1,6 млрд в пересчете на современный курс доллара. Трамп также говорит о том, что увеличит субсидии для островных жителей на $600 млн ежегодно.

«Суммарно общее предложение от правительства США может превысить 2,2 миллиарда долларов», — указали журналисты.

Указанная сумма является самым нижним порогом оплаты. К ней стоит добавить по $600 млн, которые будут тратиться каждый год.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты запланировали создать в Гренландии город хай-тек в рамках соглашения по покупке самого большого острова в мире. Согласно задумке, он будет центром по развитию ИИ и космических программ.