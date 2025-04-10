США захотели построить в Гренландии город будущего хай-тек в рамках сделки с Данией

Соединенные Штаты запланировали создать в Гренландии город хай-тек в рамках соглашения по покупке самого большого острова в мире. Как сообщил Reuters со ссылкой на свои источники, данную идею активно продвигает новый американский посол в Дании бизнесмен Кен Хауэри.

Обсуждение проекта находится на ранней стадии, однако кандидат Дональда Трампа на пост посла Дании Кен Хауэри, которого конгресс, скорее всего, утвердит на этой должности в недалекой перспективе, всерьез воспринял идею о возведении подобного города.

Подчеркивается, что этот населенный пункт с минимальным госрегулированием должен стать «либертарианской утопией». Согласно задумке, он будет центром по развитию ИИ и космических программ.

Ранее Дания пообещала отвергать все притязания Соединенных Штатов на Гренландию.