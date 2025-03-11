Соцфонд увеличил выплаты по больничным листам и ряду пособий для жителей Подмосковья

Начиная с 2025 года граждане смогут получать 40% от своей средней зарплаты по больничным листам. Сама заработная плата будет высчитываться исходя из ее размера за два предыдущих года. Сохранились минимальные и максимальные ставки за один день больничного. Сумма не может превышать 5673,97 руб. В том случае, если человек работает в организации менее шести месяцев, либо его зарплата ниже МРОТ, то он не может получать менее чем 737,75 руб. за день нетрудоспособности.

Также увеличилась та сумма, которую женщина получает по беременности и родам. За 140 дней календарной беременности выплачивается от 103 285 руб. до 794 355,8 руб. Пособие теперь выплачивается единовременно, и оно равно среднему заработку роженицы за два предшествующих года. Точно так же повысили размер пособия по уходу за детьми до полутора лет. Его может получать один из родителей, он будет получать от 10 103,83 руб. до 68 995,48 руб. в месяц в зависимости от своей предыдущей зарплаты. Выплаты продолжают выплачивать даже в том случае, если родитель досрочно выйдет из отпуска по уходу и станет работать полный рабочий день.

Те люди, которые не делают взносы в Социальный фонд, также могут рассчитывать на все эти выплаты. Им стоит заранее позаботиться об этом и подать соответствующее заявление в СФР и выплатить взнос за 2025 год. В текущем году такой взнос находится на уровне в 7809,12 руб. Заявление можно подать через МФЦ, сайт Госуслуг либо в отделении фонда.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запланировали расширить меры поддержки семей. В Мособлдуме прошел круглый стол, который был посвящен этой теме. В его ходе было озвучено предложение о расширении числа получателей этой выплаты за счет студенток и жен военнослужащих, у которых нет постоянной регистрации в области.