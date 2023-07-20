В парк Мострансавто регулярно поступают комфортабельные автобусы

Автотранспортное предприятие Мострансавто идет в ногу со временем и постоянно обновляет парк машин.

С начала года на подмосковные маршруты вышло 854 новых автобуса большого и среднего классов. Всего же в настоящее время в области курсируют около четырех тысяч единиц транспорта.

Поступающие от производителя большие машины в первую очередь направляются в места наиболее оживленных пассажиропотоков. Такие автобусы являются наиболее комфортабельными. В них предусмотрены системы для климатконтроля, видеонаблюдения, связи с водителем, интернет, места для инвалидов.

Гендиректор Мострансавто Сергей Кайгородов отмечает, что на предприятии создан резерв машин на случай форс-мажора.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцове росгвардейцы задержали подозреваемого в магазинной краже.