В парк Мострансавто регулярно поступают комфортабельные автобусы
Фото: [Пресс-служба губернатора Московской области]
Автотранспортное предприятие Мострансавто идет в ногу со временем и постоянно обновляет парк машин.
С начала года на подмосковные маршруты вышло 854 новых автобуса большого и среднего классов. Всего же в настоящее время в области курсируют около четырех тысяч единиц транспорта.
Поступающие от производителя большие машины в первую очередь направляются в места наиболее оживленных пассажиропотоков. Такие автобусы являются наиболее комфортабельными. В них предусмотрены системы для климатконтроля, видеонаблюдения, связи с водителем, интернет, места для инвалидов.
Гендиректор Мострансавто Сергей Кайгородов отмечает, что на предприятии создан резерв машин на случай форс-мажора.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцове росгвардейцы задержали подозреваемого в магазинной краже.