В подмосковном Одинцове росгвардейцы задержали подозреваемого в магазинной краже

Наряд отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали в селе Юдино (Одинцовский городской округ) парня, который попал под подозрение в краже из универсального магазина.

По первоначальной версии, гражданин в примерочной комнате набил рюкзак одеждой. Затем он выбрал несколько продуктовых товаров, которые предъявил на кассе для оплаты. О содержимом рюкзака парень предпочел умолчать.

Видеокамера зафиксировала действия мужчины. Работник магазина с помощью тревожной кнопки вызвал наряд Росгвардии. Правоохранители оперативно прибыли на объект и задержали гражданина. Известно, что ему 21 год, в Московскую область приехал из ближнего зарубежья. Расследование продолжается.

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