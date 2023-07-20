В подмосковном Одинцове росгвардейцы задержали подозреваемого в магазинной краже
Фото: [Росгвардия МО]
Наряд отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали в селе Юдино (Одинцовский городской округ) парня, который попал под подозрение в краже из универсального магазина.
По первоначальной версии, гражданин в примерочной комнате набил рюкзак одеждой. Затем он выбрал несколько продуктовых товаров, которые предъявил на кассе для оплаты. О содержимом рюкзака парень предпочел умолчать.
Видеокамера зафиксировала действия мужчины. Работник магазина с помощью тревожной кнопки вызвал наряд Росгвардии. Правоохранители оперативно прибыли на объект и задержали гражданина. Известно, что ему 21 год, в Московскую область приехал из ближнего зарубежья. Расследование продолжается.
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