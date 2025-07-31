В АвтоВАЗе прокомментировали вероятность четырехдневной рабочей недели

АвтоВАЗ опроверг преждевременные слухи о возможном введении сокращенной рабочей недели. Пресс-служба концерна в разговоре с NEWS.ru четко обозначила сроки: решение о переходе (или отказе от перехода) на сокращенную неделю для сотрудников будет принято исключительно в сентябре.

Подчеркивается, что до этого момента компания считает любую информацию на эту тему неподтвержденной и не соответствующей действительности.

Такая позиция означает, что все текущие обсуждения или «утечки» о графике работы в ближайшие месяцы лишены официального основания и создают неопределенность для работников и наблюдателей рынка.

Таким образом, окончательная и достоверная информация о режиме работы АвтоВАЗа появится не раньше осени, а все предыдущие сообщения следует воспринимать как спекуляции.

Ранее АвтоВАЗ не подтвердил, что Роспатент отказал ему в регистрации товарного знака Azimut.