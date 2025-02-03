В Банк России пришло свыше 2 тыс. обращений по финансовым вложениям граждан

В Банк России пришло свыше 2 тыс. обращений граждан, связанных с их финансовыми вложениями. Об этом пишет газета «Ведомости», информация поступила от государственного учреждения.

Согласно словам источника издания, работающего в Центробанке, значительно увеличилось количество обращений во второй половине года.

По данным издания, к концу 2024 года среди полученных обращений 554 представляли собой жалобы на неверные расчеты процентных ставок по депозитам в банках — это в два раза больше по сравнению с предыдущим годом.

Авторы статьи предполагают, что такая ситуация возникла из-за повышения ключевой ставки регулятором до 21% в прошлом году, что стало частью мер по борьбе с инфляцией.

Тем не менее эксперты фиксируют рекордный уровень инфляции в 10%, что создает риск резкого роста цен на потребительские товары в ближайшем будущем.

Ранее экономист Наталья Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье Сегодня» о том, что в РФ возможен дефицит товаров и повышение цен.