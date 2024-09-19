В бюджет Рязанской области внесены значительные изменения

В проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов Рязанской области внесены значительные изменения. Об этом сообщает 7info.

Отмечается, что бюджет увеличен за счет дополнительных поступлений из федерального бюджета, собственных доходов региона, экономии и других источников финансирования. Так, 400 млн рублей дополнительно направят на выплаты и поддержку участников спецоперации и их семей, 200 млн рублей - на соцподдержку ветеранов труда, а также 90 млн рублей - на приобретение жилья для детей-сирот.

Добавляется, что в сфере здравоохранения бюджет увеличивается почти на 590 млн рублей, на благоустройство общественных и дворовых территорий выделяется 114 млн рублей, 175 млн рублей будет направлено на обновление общественного транспорта в областном центре, 25 млн - на закупку коммунальной техники для муниципалитетов, 113 млн – на поддержку сельхозпроизводителей.

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