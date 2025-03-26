В Болгарии призвали готовиться к росту цен на кофе

Миру необходимо готовиться к росту стоимости кофе, причины которого связаны с засухой в Бразилии, оказавшей влияние на урожай. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на болгарское издание investor.

Уточняется, что компании, ранее использовавшие фьючерсы с целью избежать ценовых колебаний, поменяли свою стратегию, когда стоимость начала расти в 2024 году. В итоге такие компании, как JDE Peet's и Starbucks, вынуждены поднимать цены для потребителей.

Отмечается, что сегодня стоимость кофе достигла рекордных показателей — 7,25 долларов за 0,4 кг молотого жареного кофе, и это наиболее высокий уровень за последние 11 лет. Ожидается, что такие высокие цены негативно скажутся на объемах продаж.

Ранее была названа причина роста стоимости кофе.