В Боливии заявили о риске мировой рецессии из-за американских пошлин

Те таможенные пошлины, которые ввела администрация Трампа, могут ухудшить экономическую ситуацию по всему земному шару и привести к рецессии. Такое мнение высказал Хосе Луис Порсель, депутат от боливийской партии «Гражданское общество». Его мнение привело РИА Новости.

Политик напомнил, что весь мир только недавно отошел от последствий пандемии Covid-19. Теперь по нему бьют американские торговые пошлины. С его точки зрения, Латинская Америка является особенно уязвимой, поскольку очень зависит от экспорта сырья. Новые тарифы повлияют на рынок труда не только в ней, но и в Азии, и даже в Европе.

«Если экспорт замедлится из-за пошлин, это приведет к макроэкономическому дисбалансу, который может иметь последствия для микроэкономики и ударить по созданию рабочих мест», — указал Порсель.

Ранее новые пошлины США оценила глава ВТО Оконджо-Ивеала. Она сообщила, что возникает серьезный риск начала тарифных войн, поскольку многие страны постараются дать ответ Америке на введение таких пошлин. Все это негативно повлияет на мировую торговлю и снизит ее объемы.