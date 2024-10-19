В десяти городах Подмосковья подешевела «вторичка»

В октябре этого года средняя цен 1 кв. метра в Московской области составила 163 тыс. рублей. Это на 1% дешевле, чем в начале третьего квартала.

При этом в десяти городах региона подешевела «вторичка», в 23 городах, наоборот, немного подорожала. Об этом со ссылкой на данные ЦИАН сообщает РБК.

Больше всего подешевело жилье в Пущино, там стоимость «вторички» снизилась на 4,2%, до 98,9 тыс. руб. за 1 кв. метро. Также подешевело жилье в Дедовске и Лосино-Петровском. Там стоимость 1 кв. метра снизилась более чем на 3%, до 139,9 тыс. и 106,2 тыс. рублей соответственно.

Примерно на 2% подешевели квартиры в Орехово-Зуеве и Павловском Посаде.

Ранее сообщалось о том, что средняя ставка на ипотеку новостроек в России впервые превысила 23%.