В Дмитрове продолжается строительство нового цеха для изготовления железобетонных конструкций

Специалисты Главного управления государственного строительного надзора проверили ход строительства нового цеха для изготовления железобетонных конструкций в подмосковном Дмитрове. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Примечательно, что проектируемый объект рассчитан на оказание полного комплекса услуг. Производственное здание будет предназначено для приема конструкций из металлов и готовых бетонных смесей, их механической обработки, складирования и отправки продукции потребителю для дальнейшей реализации через торговые сети.

Известно, что площадь будущего предприятия превышает две тысячи квадратных метров, а производительность достигнет 4,5 тысяч тонн в год. Готовность объекта составляет уже 95 процентов. В настоящее время на объекте проводятся пуско-наладочные работы. Плановая дата завершения строительства — 2 квартал 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.