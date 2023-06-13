«В два раза»: выяснилось, как можно уменьшить сумму налога на сверхприбыль

В правительстве РФ одобрили проект закона о налогообложении сверхприбыли крупного бизнеса (windfall tax) за 2021–2022 годы. Такой информацией делится пресс-служба Минфина.

Как рассказал доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин, закон «О налоге на сверхприбыль прошлых лет» регулирует налог для крупных компаний в формате добровольного взноса, если их прибыль в среднем по итогам 2021 и 2022 годов превысила один миллиард рублей.

«Данный налог не коснется компаний малого и среднего бизнеса, организаций-плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также компаний нефтегазового и угольного секторов, так как для них в 2023 году уже ввели дополнительные налоговые обязательства по налогу на добычу полезных ископаемых», – пояснил экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы, если сравнивать ее с аналогичным показателем за 2018-2019 годов. При этом налог должен уплачиваться не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно.

«Впрочем, сумму налога можно снизить в два раза до ставки 5%, если бизнес-сообщество перечислит налоговый платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Также уменьшить сумму можно будет через налоговый вычет», – рассказал эксперт.

Средства, вырученные с поступлений от этого налога, помогут поддержать развитие социальной сферы нашей страны, уточнил Осянин.

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