В ЕС намерены навсегда перекрыть российский газ

Евросоюз сделал решительный шаг в энергетическом противостоянии с Россией. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о планах полностью перекрыть кран российскому газу к концу 2027 года. Объявление политик сделала в соцсети X.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представил конкретный план: запрет на новые контракты с Россией может вступить в силу уже в конце 2025 года. Однако не все страны ЕС поддерживают эту инициативу. Венгрия и Словакия наложили вето на ускоренный вариант отказа от российских энергоносителей, назвав такие меры преждевременными.

Как подчеркнула Кая Каллас, отдельные страны не смогут повлиять на общее решение стран: в Европе уже слишком давно запустили процесс по отказу от российской энергетики.

«Европа уже существенно сократила свою зависимость. Теперь мы перекрываем кран навсегда. Россия больше не сможет использовать энергетику как оружие против нас», — утверждает она.

Российские власти называют энергетическую политику ЕС ошибочной. По их мнению, Европа лишь сменит зависимость от российских поставок на более дорогие альтернативы, а российские энергоносители все равно будут поступать через посредников.

При этом ранее Австрия предложила ЕС готовиться к возобновлению импорта газа из России.