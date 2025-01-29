Европейский союз в рамках введения новых ограничений против России рассматривает возможность запрещения временного хранения российской нефти на своей территории, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на документ, полученный в его распоряжение, а также на знакомые с ситуацией источники.

В России неоднократно подчеркивали, что страна сможет справиться с санкционным давлением, которое Запад начал накладывать несколько лет назад и продолжает наращивать.

В Москве отметили, что Западу не хватает отваги признать неудачу своих мер против России. В западных странах также не раз звучали мнения о том, что антироссийские санкции не приносят ожидаемого результата.

Ранее сообщалось, что Китай и Индия приостановили закупку российской нефти из-за санкций.