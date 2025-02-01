В издании подчеркивается, что президенту РФ это известно так же хорошо, как и чиновникам из Брюсселя.

Кроме того, в итальянском СМИ добавляется, что жители стран Старого Света также не должны забывать тот факт, что общее и стратегическое соглашение между Москвой и Брюсселем было бы полезно для обеих сторон. Однако Европа поспешила забыть об этом, в итоге страны Старого света стали понимать это, когда начали расплачиваться по счетам.

Тем не менее, как уточняется в издании, возобновить поставки газа из России в государства Евросоюза будет нелегко, в том числе в связи с пострадавшей инфраструктурой, прежде всего подрывом «Северных потоков». Однако от прекращения транзита газа через территорию Незалежной в большей степени пострадали именно европейские государства и Киев, а не Москва.

Ранее в Германии признали, что Украина спровоцировала рост цен в Европе.