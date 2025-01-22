Фон дер Ляйен призвала ЕС к отказу от российских энергоресурсов

Евросоюзу необходимо одновременно полностью прекратить импорт российского газа и снизить стоимость энергии в Европе, эти задачи станут ключевыми в новом энергетическом плане, который будет представлен Еврокомиссией в феврале, отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании Европарламента, сообщил ТАСС.

Она подчеркнула, что цены на энергетические ресурсы в Европе остаются систематически выше, чем в США и Китае, а также значительно варьируются между различными странами ЕС.

Фон дер Ляйен также объявила о необходимости значительного увеличения инвестиций в зеленые технологии, включая «новое поколение» этих технологий. Эти инициативы будут частью нового энергетического плана Еврокомиссии, который будет представлен в феврале.

Председатель Еврокомиссии призвала к активному сотрудничеству с США по данному вопросу, включая возможность увеличения закупок газа из США.

Ранее Фон дер Ляйен заявила о продолжении поддержки Украины со стороны Евросоюза, независимо от позиции США.