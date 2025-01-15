В Европе захотели отказаться от СПГ и алюминия из России

Европейский союз в рамках нового, 16-го пакета санкций против России рассматривает возможность постепенного отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ) и ввода запрета на импорт алюминия, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Кроме того, в ЕС обсуждаются ограничения для российских судов и возможность отключения еще нескольких банков от системы SWIFT. При этом сроки и параметры санкций относительно алюминия пока не определены и могут быть реализованы поэтапно.

По мнению некоторых чиновников и дипломатов, ограничения на СПГ могут быть введены либо в рамках текущих санкций, либо на основании специализированного плана.

Возможно также их сочетание. Некоторые источники считают, что санкции против трубопроводного газа являются нецелесообразными, так как определенные страны, такие как Венгрия и Словакия, по-прежнему зависят от поставок из России.

Что касается запрета на импорт СПГ, то он представляется более осуществимым, учитывая, что Испания, Бельгия и Франция, являющиеся ключевыми импортерами, не должны препятствовать санкциям.

Ранее сообщалось, что Европа впервые пригрозила спровоцировать глобальную войну за газ. В зоне риска — более бедные развивающиеся страны от Азии до Южной Америки.