В Европе заявили об ущербе в сотни миллиардов евро из-за экологических проблем

Европейское агентство по окружающей среде (EEA) подготовило отчет по финансовым потерям, которые происходят из-за экологических проблем. Выдержки из этого документа привела газета Financial Times.

По мнению экспертов, глобальное потепление, которое отмечено во всем мире, в Европе развивается наиболее пугающими темпами. Оно угрожает безопасности и здоровью населения, а также инфраструктуре и экономике.

«Экстремальные погодные и климатические явления привели Евросоюз к экономическим потерям на сумму около €738 млрд с 1980 по 2023 годы, при этом более €162 млрд потеряно только с 2021 по 2023 годы», — указали аналитики.

В ЕЕА добавили, что финансовые потери за 2020-2023 годы примерно такие же, как за целых десять лет до этого периода. Большинство почв на континенте деградирует, водоемы находятся в неудовлетворительном состоянии. По мнению организации, те цели, которые поставлены по замедлению климатических изменений к 2030 году, так и не будут выполнены.

Ранее по поводу глобального потепления высказался президент США Дональд Трамп. Он назвал величайшей ложью всех времен данные об изменении климата и его угрозе.