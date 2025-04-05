В Европейском центральном банке оценили тарифную атаку Трампа
Bloomberg: повышение США тарифов на импорт означает конец свободной торговли
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По словам члена Исполнительного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель, введение повышенных тарифов на импорт Дональдом Трампом свидетельствует о том, что эпоха свободной торговли в мире завершается. Об этом сообщает Bloomberg.
Она подчеркнула, что об этом был скрытый смысл слов главы Белого дома о дне освобождения.
По мнению европейского политика, Евросоюз создавался не для того, чтобы обманывать Вашингтон, а для обеспечения континенту процветания.
Ранее в ЕС заявили о возможных ответных пошлинах на импорт из США.