В Европейском центральном банке оценили тарифную атаку Трампа

По словам члена Исполнительного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель, введение повышенных тарифов на импорт Дональдом Трампом свидетельствует о том, что эпоха свободной торговли в мире завершается. Об этом сообщает Bloomberg .

Она подчеркнула, что об этом был скрытый смысл слов главы Белого дома о дне освобождения.

По мнению европейского политика, Евросоюз создавался не для того, чтобы обманывать Вашингтон, а для обеспечения континенту процветания.

Ранее в ЕС заявили о возможных ответных пошлинах на импорт из США.