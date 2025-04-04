В ЕС заявили о возможных ответных пошлинах на импорт из США

В ЕС заявили о том, что Брюссель продумывает ответ Вашингтону на новые тарифы американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times в пятницу.

По данным издания, в Евросоюзе всерьез рассматривают вариант введения новых пошлин в ответ на тарифы Дональда Трампа, пошлины которого могут затронуть европейские товары на сумму более чем €350 млн.

При этом журналисты FT уточняют, что в Брюсселе в действительности рассматривают вариант ответа Вашингтону, но не исключают вариант и переговоров, которые могли бы устранить оставшиеся барьеры. Напомним, что уже в ближайшее время в ЕС направят пересмотренный список ответных мер государствам-членам союза.

Также ранее стало известно, что введение США тарифов на импорт уже привело к совокупным потерям в размере $208 млрд для 500 самых богатых людей мира.