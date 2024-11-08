В Евросоюзе захотели заменить российский СПГ на американский

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует отказаться от закупок СПГ из России за счет увеличения поставок из Соединенных Штатов. Ее слова привело РИА Новости.

По ее утверждению, у нее состоялся телефонный разговор с Дональдом Трампом. В нем они коснулись темы сжиженного природного газа, правда, не стали обсуждать ее подробно.

«Мы по-прежнему закупаем СПГ из России, почему бы не заменить его СПГ из США», — указала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что поставки СПГ из Соединенных Штатов обходятся дешевле, чем из РФ. За счет этого Европе в случае замены российского газа на американский удастся снизить цены в сфере энергетики.

Ранее сообщалось о расходах Чехии на приобретение российских нефти и газа. Эта страна истратила на приобретение в РФ энергоносителей 7 млрд евро за год. Это в пять раз больше, чем она направила в качестве помощи Украине.