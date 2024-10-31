В Казани в 2025 году появится туристический налог

С 1 января 2025 года в столице Татарстана, Казани, введут туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на мэрию города.

Этот налог будет автоматически включен в стоимость номера, что позволит туристам заранее знать о дополнительных расходах. Он составит 100 руб. в сутки.

Одним из ключевых аспектов нововведения является наличие льгот для определенных категорий граждан. Освобождены от уплаты налога будут лица до 18 лет, а также несколько групп льготников, включая Героев Советского Союза и Российской Федерации, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и инвалидов I и II групп. Также в перечень могут быть добавлены другие категории по решению местных властей.

Ожидается, что налог поможет городу более эффективно справляться с растущими потребностями гостей, а также улучшит качество предоставляемых услуг. Власти уверены, что такая мера окажет положительное влияние на туристическую привлекательность Казани в долгосрочной перспективе.

По предварительным расчетам, введение туристического налога позволит привлечь более 150 млн руб. дополнительных средств в бюджет Казани в первый год его действия. Эти средства будут направлены на улучшение городской инфраструктуры, развитие общественных пространств и продвижение туристического бренда Казани, которая стремительно становится популярной туристической дестинацией.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Казани, количество посетителей столицы Татарстана в 2023 году превысило 4 млн человек, что значительно увеличило нагрузку на городскую инфраструктуру.

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