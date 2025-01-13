В «Газпроме» подтвердили информацию о возможном массовом сокращении центрального аппарата

В компании «Газпром» действительно могут провести серьезные сокращения центрального аппарата. Об этом сообщило издание Forbes.

Журналисты сослались на слова представителя данной организации Сергея Куприянова. Тот подтвердил, что центральному аппарату управления, а также его петербургскому филиалу, предложено сократить свой штат с 4,1 тыс. человек до 2,5 тыс.

«Документ актуальный. Комментировать не планируем», — заявил по этому поводу Куприянов.

Ранее уже сообщалось о предложении со стороны топ-менеджмента сократить управленческий аппарат. В письме было указано, что аппарат за последние два десятка лет вырос в несколько раз. Там приводились примеры других крупных компаний, которые эффективно работают при заметно меньшем количестве управленцев.