В Германии оценили ущерб от тарифной политики Трампа

Пошлины США могут обойтись ФРГ примерно в €290 млрд к 2028 году, что составляет 1,6% ВВП в год. Об этом со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении данные кёльнского Института германской экономики (IW) сообщает газета Handelsblatt.

США являются важнейшим торговым партнером Германии. Кроме того, ФРГ – одна из крупнейших стран-экспортеров в мире, поэтому в первую очередь понесет ущерб от торговой войны, считают авторы исследования.

Из-за введения пошлин в США потери в экономическом производстве страны в период с 2025 по 2028 год составят около €200 млрд (1,2% ВВП). Если Вашингтон введет еще и пошлины на импорт из США, то эта сумма вырастет до €290 млрд, пояснили экономисты.

Серьезные опасения вызывает эскалация торгового конфликта между Китаем и США. Если американские пошлины на все китайские товары останутся на уровне 145%, то экономика Германии недополучит €150 млрд к 2028 году. Если же китайские партнеры введут ответные пошлины, то расходы, по подсчетам экономистов, вырастут до €200 млрд.

Ранее сообщалось о том, что глава ФРС США предупредил о последствиях высоких пошлин Трампа.