Зеленский потребовал от Запада полуторамиллионную армию

Если Запад не принимает Украину в НАТО, то ему необходимо поставить ВСУ вооружение, достаточное для снабжения им войск, которые будут насчитывать 1,5 млн бойцов. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский. Его слова привело РИА Новости.

Украинский лидер во время общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что США и их новый президент Дональд Трамп не готовы видеть Киев в составе Северо-Атлантического альянса, так как считают такой вариант развития событий эскалацией конфликта. По мнению Зеленского, в таком случае Запад должен как следует вооружить ВСУ.

«Это соответствующее оружие НАТО и соответствующее количество наших украинских воинов. Это будет армия в 1,5 млн», — указал он.

По утверждению Зеленского, такая цифра получилась по итогам его консультаций с военными. Именно такое количество военнослужащих необходимо Украине, чтобы обеспечить свою безопасность.

Ранее западные СМИ сообщили подробности разговора Зеленского и Трампа. По их утверждению, президент Украины выразил готовность провести переговоры с Россией ради заключения мирного соглашения.