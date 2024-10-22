В Германии предсказали глобальный успех российской экономики

Основатель файловых обменников Megaupload и Mega, немецко-финский бизнесмен Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, поделился в социальных сетях мнением о том, что Россия сможет войти в тройку самых крупных экономик мира, передает РИА Новости.

По его утверждению, лидерами в данной категории окажутся Китай, Индия и Россия.

Что касается четвертой позиции, Дотком считает, что на нее могут претендовать Германия и США.

Ранее Путин заявил, что доля БРИКС в мировом ВВП превышает показатель G7. Если в 1992 году доля G7 составляла 45,5%, а БРИКС — 16,7%, то по состоянию на 2023 год БРИКС достиг 37,4%, в то время как G7 сократилась до 29,3%.

Путин подчеркнул, что этот разрыв продолжает увеличиваться, подчеркивая растущее влияние БРИКС на глобальную экономику.