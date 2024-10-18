Путин: доля БРИКС в мировом ВВП уже превышает показатель G7

Президент России Владимир Путин заявил о возросшей доле БРИКС в мировом ВВП. По словам российского лидера, эта доля уже превышает показатель «Большой семерки».

Данные о вложении БРИКС в мировую экономику Путин привел на Деловом форуме БРИКС, который проходит в Москве.

Если в 1992 году доля G7 составляла 45,5%, а БРИКС — 16,7%, то по состоянию на 2023 год БРИКС достиг 37,4%, в то время как G7 сократилась до 29,3%. Путин подчеркнул, что этот разрыв продолжает увеличиваться, подчеркивая растущее влияние БРИКС на глобальную экономику.

Глава государства отметил, страны БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, становятся драйверами экономического роста и играют заметную роль в формировании будущего мирового экономического ландшафта. Путин отметил, что в будущем ожидается рост доли этих стран в глобальных ВВП.

Совместная работа стран БРИКС способствует не только экономическому развитию, но и улучшению благосостояния и качества жизни граждан, добавил Путин. Он отметил, что в совокупности ВВП БРИКС составляет более 60 трлн долларов США.

Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин назвал БРИКС гарантией многополярного мира.