Если будет остановлен транзит газа через территорию Украины, то нужно запустить «Северный поток», заявила депутат бундестага Севим Дагделен. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

Украина повышает цены на энергоносители, тем самым препятствуя прохождению российского газа через Европу, пишет она. Дагделен призывает прекратить одаривать Киев «денежными подарками» и запустить «Северный поток».

Напомним, соглашение о транзите российского газа через ГТС Украины перестало действовать 1 января 2025 года. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что прекращение транзита газа через Украину – поражение России.

Ранее сообщалось о том, что Фицо пригрозил выдвинуть требование компенсации за прекращение транзита российского газа.