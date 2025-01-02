Братислава настаивает на возобновлении поставок российского газа через территорию Украины или поиске механизмов компенсации. С данным заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Его слова передает РИА Новости.

Прекращение транзита российского газа привело к тому, что бюджет страны лишился почти €500 млн, подчеркнул Фицо.

По его словам, Словакия имеет достаточный объем газа для внутреннего потребления, поэтому в этом году газ дорожать не будет.

Ранее Фицо заявил, что Украина станет жертвой западной авантюры, потеряв часть своей территории, а также столкнувшись с присутствием иностранных войск.