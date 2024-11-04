В Госдуме допустили полный отказ от чеканки в России денег монетами

Производство в России мелких монет может очень скоро прекратиться. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По словам парламентария, это может произойти из-за фиксирующегося последние годы низкого спроса на них среди населения страны.

«Мелочь сейчас особо не пользуется спросом у населения. Я вижу, что многие даже не берут мелочь, когда им дают сдачу, поэтому стоит подумать, стоит ли вообще производить то, что не требуется людям», –процитировало РИА Новости депутата.

В то же время, как отметил Аксаков, поскольку рубль является национальной российской валютой, монета номиналом в одну единицу должна остаться в обороте обязательно.

Что до возможных в будущем девальваций и денежных реформ, то, по словам собеседника агентства, поскольку национальная валюта стабильна, таких изменений пока не предвидится.

«Центральный банк ситуацию контролирует. И довольно жестко, в том числе проводя денежно-кредитную политику, обеспечивает стабильность национальной валюты», — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что в двух регионах РФ появились новые банкноты номиналом 5 тыс. руб.