Депутат Бессараб оценила предложение разрешить тратить маткапитал на лечение

В нижнюю палату парламента внесено предложение разрешить тратить маткапитал на лечение детей и их родителей, если нужная процедура не предусмотрена полисом ОМС. В ряде субъектов РФ властями уже принято такое решение. По словам члена Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб, здоровье ребенка, как и здоровье матери, является самым важным, и попытка внести подобное предложение уже была. Об этом сообщает радио Sputnik.