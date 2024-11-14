Депутат Бессараб оценила предложение разрешить тратить маткапитал на лечение
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В нижнюю палату парламента внесено предложение разрешить тратить маткапитал на лечение детей и их родителей, если нужная процедура не предусмотрена полисом ОМС. В ряде субъектов РФ властями уже принято такое решение. По словам члена Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб, здоровье ребенка, как и здоровье матери, является самым важным, и попытка внести подобное предложение уже была. Об этом сообщает радио Sputnik.
Она уточнила, что кабмин в этом случае опасается разного рода мошеннических действий по обналичиванию материнского капитала. Тем не менее уже имеется успешный опыт регионов, который можно распространить на федеральном уровне.
Ранее депутат Гаврилов назвал способы потратить маткапитал на покупку дачи.