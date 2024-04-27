В Госдуме намерены запретить с 1 сентября организацию обращения криптовалют

Депутаты нижней палаты российского парламента внесли в новую редакцию законопроекта о регулировании майнинга криптовалют список поправок, в которых, с реди прочего, требование запретить организацию обращения криптовалют в России.

Как приводится в тексте соответствующего документа, размещенного в электронной базе данных Госдумы, исключение в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) сделают лишь для тестовых проектов Банка России и майнеров цифровых валют.

Ранее Юрист Соловьев рассказал, что криптовалюту весьма любят коррупционеры и враги РФ.

Он подчеркнул, что создание государственной платформы по конфискации биткоина даст возможность применять накопления мошенников в благих целях, например в социальной сфере или сфере обороны.