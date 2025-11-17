В Госдуме напомнили о добровольной отсрочке пенсии, общество увидело в этом пробный шар

Заявление депутата Госдумы Светланы Бессараб о возможном увеличении пенсии в обмен на отсрочку выхода на заслуженный отдых на 10 лет вызвало широкий общественный резонанс. Парламентарий, ссылаясь на действующее законодательство, пояснила, что добровольная отсрочка позволила бы более чем вдвое увеличить выплаты за счет повышенных коэффициентов, однако это потребовало бы продолжения трудовой деятельности до 70-75 лет. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Предложение было воспринято обществом крайне неоднозначно на фоне статистики средней продолжительности жизни в России, особенно для мужчин, которая сегодня составляет около 68 лет. Многие усмотрели в этом высказывании пробный шар для подготовки новой пенсионной реформы, что спровоцировало волну критики и ироничных комментариев в социальных сетях, где пользователи скептически отнеслись к перспективе «погулять» на пенсии всего несколько лет.

Руководство думского комитета по труду поспешило уточнить, что речь идет исключительно о добровольной возможности, уже закрепленной в законе, а не о планах по принудительному повышению пенсионного возраста. Чиновники подчеркнули, что решение об отсрочке всегда остается за самим гражданином.

Таким образом, несмотря на официальные разъяснения, эта дискуссия вскрыла глубокую общественную тревогу относительно будущего пенсионной системы. Итогом стало не только напоминание о существующих механизмах повышения пенсий, но и демонстрация растущего недоверия граждан к любым инициативам, связанным с изменением пенсионных условий.

Ранее депутат Нилов заявил, что увеличение отпусков упирается в финансы.