В Госдуме назвали категории самозанятых, которые смогут иметь оплачиваемый больничный

Самозанятые россияне получат долгожданный доступ к социальным гарантиям в случае болезни. С 2026 года государство планирует внедрить добровольную систему страхования на случай временной нетрудоспособности для этой категории граждан, что устранит существующий правовой пробел. По словам депутата нижней палаты парламента Светланы Бессараб, суть нововведения заключается в создании механизма добровольных взносов, напоминающего принципы пенсионного страхования. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она отметила, что самозанятые смогут заключить договор с государством, регулярно отчисляя средства для формирования будущего пособия по болезни. Это позволит им компенсировать потерю дохода в периоды, когда работа становится невозможной по состоянию здоровья.

По мнению парламентария, данная инициатива кардинально меняет положение самозанятых в социальном поле страны. Впервые у работающих на себя граждан появится официальная возможность обеспечить себе финансовую поддержку во время болезни без обращения к работодателю, которого у них просто нет.

Она добавила, что реформа направлена на укрепление социальной защищенности растущего сектора самостоятельной занятости. Добровольная система страхования создает важный прецедент адаптации законодательства к меняющимся реалиям рынка труда, давая самозанятым новые инструменты для уверенности в завтрашнем дне.

Ранее сообщалось, что самозанятые могут получить право на оплачиваемые больничные.