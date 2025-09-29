В Госдуме назвали наиболее популярные сферы деятельности мигрантов

В России формируется новая система теневой занятости мигрантов, позволяющая бизнесу минимизировать налоговые отчисления. Как заявил в эфире радио Sputnik депутат Госдумы Михаил Матвеев, большинство иностранных работников сегодня заняты не в строительной отрасли, а в сфере услуг — работают курьерами, таксистами и в других аналогичных направлениях.

Ключевой проблемой парламентарий называет схему трудоустройства через аутстаффинговые компании. Мигранты формально не числятся сотрудниками агрегаторов и маркетплейсов, что создает правовой вакуум и позволяет бизнесу избегать полноценных налоговых обязательств. По словам Матвеева, это приводит к масштабным бюджетным потерям, поскольку значительный сегмент экономики функционирует вне правового поля.

Парламентарий пояснил, что сложившаяся практика имеет системные последствия для всей экономики. С одной стороны, компании получают необоснованные конкурентные преимущества за счет снижения издержек, с другой — государство недополучает значительные суммы в бюджет. Это создает неравные условия для добросовестных предпринимателей и нарушает принципы справедливого налогообложения.

По его мнению, требуется законодательное регулирование деятельности аутстаффинговых компаний и четкое определение статуса работников в сфере цифровых платформ. Решение этой проблемы позволит не только пополнить бюджет, но и обеспечить защиту прав самих мигрантов, которые в текущей схеме лишаются социальных гарантий и полноценного трудового стажа.

Ранее он заявил, что в России стоит изменить патентную систему налогообложения.